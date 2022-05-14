Оккупанты стреляют из артиллерии по населенным пунктам на Славянском направлении

Российские оккупанты пытаются прорваться в Славянск из Харьковской области. На границе с Донецкой областью продолжаются бои и артиллерийские обстрелы.

Еще в первые дни войны российские оккупанты показали, что их не интересует сохранение жизни мирного населения Украины. Следовательно, города и села подверглись артиллерийским обстрелам уже с первых часов.

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За три месяца войны, продолжающейся с момента полномасштабного вторжения России, в действиях оккупантов мало что изменилось. Россияне и дальше продолжают производить артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры. Под их огонь попадают как дома мирных жителей, так и предприятия или склады.

После неудачи с "захватом Киева за три дня" и "победы до 9 мая", оккупанты вынуждены сосредоточить свое внимание на гораздо меньших целях. По данным британской разведки, сейчас они сосредоточены на том, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск, где цель окружить значительные силы украинских защитников в кольцо.

С севера в этом направлении они наступают из города Изюм. И сейчас идет борьба на границе между Харьковской и Донецкой областями. Там враг совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгеньке, Долина и Гусаровка.

О том, есть ли пострадавшие мирные жители в результате этих обстрелов, пока не сообщается.

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Обстрелянный скит

Следует отметить, что в поселке Долина расположен Свято-Георгиевский скит Святогорской Успенской Лавры. Правда, от него почти ничего не осталось. Еще 8 мая было опубликовано видео последствий обстрела оккупантами этой территории – самого храма и построек вокруг него. И от святыни московского патриархата не осталось почти ничего – частично стены. При этом обстрел скита велся прицельным огнем русских оккупантов, которые не могли не знать, что стреляют по святыне.

Следовательно, по состоянию на 14 мая российские оккупанты почти не продвинулись в этом направлении. Поэтому и дальше сосредотачиваются на том, чтобы вести огонь по мирному населению.