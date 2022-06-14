Оккупанты на Сумщине воровали в магазине все, что видели: унизительное видео

О мародерстве со стороны российских военных уже ходят самые настоящие легенды. Теперь же в сети продолжают появляться видеодоказательства грабежей, которые совершали оккупанты.

Так, сотрудники СБУ выложили видео, на котором можно увидеть ограбление магазина Сумской области. Из него выносили все, что могли.

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Выломали двери и "демилитаризовали полки"

В СБУ подчеркнули, что российская армия – самое настоящее совпадение воров. Поэтому в Украине они делали то, что умеют лучше, – воровали все, к чему только достигала рука.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали один из следующих случаев. В Сумской области кафиры сначала выломали двери магазина "Ta-Da!" с товарами для дома. После этого начали ее буквально "вычищать" под ноль.

Поскольку выпивки в этом магазине не было, то кафиры вынуждены были обходиться духами, бритьями и даже батарейками. Их враги складывали в сумки, украденные на месте.

Как оккупанты грабили магазин с товарами для дома в Сумской области: смотрите видео

Такие видео еще раз доказывают, что наши военные противостоят не только головорезам, но и настоящим придуркам. Тем, кого может удивить широкий ассортимент привычных для украинцев товаров. Да и вообще наличие цивилизации вокруг.

Минобороны составил топ-5 ворованных оккупантами вещей

В Министерстве обороны решили составить насмешливый рейтинг грабежей , которые производили российские захватчики на временно оккупированных территориях. Речь не только о телевизорах, блендерах, миксерах и мясорубках.

Бойлер. Украинский военный рассказал об умершем оккупанте, обнимая краденый бойлер. Произошло это в районе Мощуна Киевской области.

Украинский военный рассказал об умершем оккупанте, обнимая краденый бойлер. Произошло это в районе Мощуна Киевской области. Носки. Жительница Катюжанки Киевской области рассказала, что у нее буряты вынесли из дома все, что могли. Не поленились они прихватить с собой нижнее белье и даже носки.

Жительница Катюжанки Киевской области рассказала, что у нее буряты вынесли из дома все, что могли. Не поленились они прихватить с собой нижнее белье и даже носки. Бери. Как показывает практика, многих русских военных отправили на войну едва подготовленными. И речь не только об оружии, но и экипировке. Неудивительно, что кафиры нашли наш склад с одеждой и похитили из него "таланы".

Как показывает практика, многих русских военных отправили на войну едва подготовленными. И речь не только об оружии, но и экипировке. Неудивительно, что кафиры нашли наш склад с одеждой и похитили из него "таланы". Унитазы. Еще одна популярная вещь среди российских захватчиков – унитазы. Один из них украли на Запорожье. Из Усадьбы Попова они вынесли "трофей" из мрамора.

Еще одна популярная вещь среди российских захватчиков – унитазы. Один из них украли на Запорожье. Из Усадьбы Попова они вынесли "трофей" из мрамора. Собачья будка. Фото с украденной кафиров собачьей будкой облетело сеть. И даже ее русские захватчики должны были осквернить своей буквой Z. Чтобы все издали видели, что она принадлежит неадеквату.

Достойно внимания – психика кафиров уже не выдерживает, некоторых отправили в "дурку": смотрите видео