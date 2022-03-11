Оккупанты в течение дня пытались закрепиться на захваченных границах и пополняли боеприпасы

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам. В течение 15 дня войны враг пытался закрепиться на захваченных границах.

Захватчики также перегруппировывали войска и восстанавливали боеспособность. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В то же время оккупанты пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Из-за значительных потерь личного состава среди российских военных и снижения темпов наступления, они продолжают формировать резерв на территории страны-агрессора.

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