Загарбники також перегруповували війська та відновлювали боєздатність. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Водночас окупанти поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Через значні втрати особового складу серед російських військових та зниження темпів наступу, вони продовжують формувати резерв на території країни-агресорки.

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