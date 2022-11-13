Как минимум на 40 оккупантов стало меньше: отличный ответ ВСУ на обстрелы Юга

Оккупанты продолжают укреплять оборону на левом берегу Днепра. Но это не останавливает ВСУ, и они наносят эффективные удары по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения.

На Юге враг ведет активные боевые действия по всей линии столкновения, разграниченной Днепром. Чтобы подавить такой пыл, по оккупантам отрабатывают как авиация, так и ракетные и артиллерийские подразделения.

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Оккупанты наносят удары по позициям ВСУ и по освобожденным городам и селам

По данным ОК "Юг", оккупанты еще больше углубили "эвакуацию" из населенных пунктов на левом берегу Днепра. В то же время россияне наносят огневые удары с РСЗО и артиллерии по позициям Сил обороны и по освобожденным территориям в Херсонской и Николаевской областях.

В частности, в течение 12 ноября враг ударил по Бериславскому району. К счастью, обошлось без потерь и пострадавших.

Россияне получат достойный отпор

В ответ на вышеуказанные обстрелы и с целью подавления огня вражеской артиллерии, украинская авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника. Кроме того, ракетные и артиллерийские подразделения ударили по враждебным позициям и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра.

В итоге на "концерт Кобзона" отправились не менее 40 россиян. Также уничтожены 3 военных авто. В ОК "Юг" отметили, что потери кафиров могут быть больше – сейчас эту информацию украинские защитники доразведывают.

Опасность ударов как с воздуха, так и с земли остается

В настоящее время в Черном море находятся 18 российских кораблей и катеров. Среди них – 1 ракетоноситель, заряженный восемью "Калибрами".

В то же время враг не оказывается от ударов по критическим объектам и на линии фронта, и в тылу. Здесь Россия может использовать высокоточные ракетные системы, ударные дроны и другие средства огневого поражения, в том числе наземные ракетные системы большой и средней дальности. Остается опасность массированных ударов и дронами-камикадзе.

Не подвергайте себя опасности. Соблюдайте правила во время воздушной тревоги. Не забывайте о двух стенах и необходимости находиться в укрытиях в случае опасности с воздуха. Оставайтесь сознательными и внимательными, с пониманием относитесь к ограничениям в рамках военного положения,

– отметили в ОК "Юг".

Также военные призвали им доверять – "Держим строй! Вместе – к Победе".

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Деоккупация Херсона: главные события

9 ноября начали появляться сообщения, что ВСУ увольняют населенные пункты в Херсонской области. В частности, освободили Чернобаевку и Берислав.

В областной центр ВСУ вошли днем ​​11 ноября. Перед этим над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг.

Известно, что на 12 ноября Украина контролирует уже более 60 населенных пунктов Херсонщины. Об этом рассказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

В то же время россияне начали отводить войска и перебрасывать их на левый берег Днепра. Однако отступили не полностью, часть из них остаются на правом берегу реки. Кроме того, при выходе взорвали за собой основные мосты, чтобы помешать ВСУ.

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