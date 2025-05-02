Россияне тестируют новую тактику в Донецкой области: появилось видео, как у оккупантов "подгорает"

Российские захватчики тестируют новую тактику в Донецкой области. Впрочем, украинские защитники успешно ликвидируют вражескую технику.

Госпогранслужба обнародовала кадры сожжения вражеской техники. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Феникс" уничтожает мотоколонны и наземные дроны

Агрессор тестирует новую тактику в Донецкой области. В частности, применяет колонны мотоциклов и наземные дроны. Впрочем, "не очень" удачно. Оккупанты под прицелом пограничников-операторов БПЛА "Феникс".

Два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и целая группа мотоциклистов. Все сожжены,

– подчеркнули в ГПСУ.

Заметим, на обнародованных кадрах видно, как наши защитники дали оккупантам прикурить. У агрессора очень "подгорает".

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Пограничники уничтожают врага: смотрите видео

Добавим, 2 мая в ГПСУ также писали, что дроны пограничников "Мести" уничтожают врага в движении. У оккупантов минус 10 мотоциклов, 2 квадроцикла и 8 бойцов на Купянском направлении. Видео ликвидации – по ссылке.