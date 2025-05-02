Держприкордонслужба оприлюднила кадри спалення ворожої техніки. Про це повідомляє 24 Канал.

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"Фенікс" знищує мотоколони й наземні дрони

Агресор тестує нову тактику на Донеччині. Зокрема, застосовує колони мотоциклів й наземні дрони. Втім, "не дуже" вдало. Окупанти під прицілом прикордонників-операторів БпЛА "Фенікс".

Два ворожі роботизовані комплекси, танк, укриття та ціла група мотоциклістів. Усі спалені,

– наголосили в ДПСУ.

Зауважимо, на оприлюднених кадрах видно, як наші захисники дали окупантам прикурити. В агресора дуже "підгорає".

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Прикордонники знищують ворога: дивіться відео

Додамо, 2 травня у ДПСУ також писали, що дрони прикордонників "Помсти" знищують ворога в русі. В окупантів мінус 10 мотоциклів, 2 квадроцикли та 8 бійців на Куп'янському напрямку. Відео ліквідації – за посиланням.