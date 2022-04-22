Оккупанты третий раз лупили по кварталам Харькова, есть погибшая: жуткие фото
Ночью 21 апреля, около 23 часов вечера, российские военные снова обстреляли жилые районы Харькова. По тем же домам гатят уже в третий раз.
Женщина погибла от обломков
К сожалению, погибла одна женщина. Жуткие подробности рассказала корреспондентка 24 канала, которая сейчас там находится.
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По словам соседей, взрывная волна разбила окна в ее квартире. Обломки стекла попали в живот. Из-за этого она сразу погибла.
Разбитые окна в доме / Фото 24 канала
Жуткие последствия обстрела
Другой снаряд попал в спортивную площадку – ее разбило вдребезги. Взрывной волной выбило окна на всех 6 этажах дома.
Снаряд попал в спортплощадку / Фото 24 канала
На этом российские захватчики не остановились. Их ракета прямо попала в крышу дома. Всю квартиру разнесло, крыши тоже нет. К счастью, людей в нем не было.
Между тем в соседней квартире люди паски пекли,
– рассказала журналистка.
Однако интересно, что на одной из стен, что уцелела, в побитой квартире висит картина "Последний день Помпеи".
Символичная картина на стене / Фото 24 канала
Известно, что третий прилет поразил местные магазины и административное здание.
Обстрел индустриального района / Фото 24 канала
Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: смотрите видео