Оккупанты убегают и калечат себя, – ВСУ разбили почти всю когда-то "гордую" российскую дивизию
Российские военные начинают осознавать бессмысленность участия в войне против Украины. Оккупанты убегают и даже калечат себя.
Более 150 человек были уволены из рядов ВС РФ
В украинской армии заявили, что некоторые российские военные отказались от участия в боевых действиях на территории Украины.
Это важно В Ирпене погибла целая семья, родители и 2 детей: жуткие фото последствий обстрела оккупантов
В частности, они вернулись в пункт постоянной дислокации 102 мотострелкового полка. Сразу 150 человек были уволены из рядов вооруженных сил России.
Сообщается, что россияне поняли, что с украинцами не следует воевать. Поэтому оккупанты предпочитают прострелить себе ногу и остаться в живых.
Также отмечаются массовые случаи дезертирства.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!