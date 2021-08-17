Оккупанты убили 26-летнего Артема Мазура: молодая жена осталась вдовой

17 августа 2021 , 14:54
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Источник:

фейсбук "Повернись живим"

Российские наемники 16 августа под Новомихайловкой убили украинского бойца Артема Мазура. Всего три месяца назад 26-летний защитник из Кировоградщины женился.

Пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции. Под вражеский огонь 16 августа попала и Новомихайловка.

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Оккупанты убили воина Артема Мазура

Пуля снайпера попала в мужчину во время обстрела боевиков. К сожалению, тяжелое ранение не оставило шансов на жизнь – Украина потеряла еще одного своего защитника.

  • Военному было лишь 26. Он родом из села Веселое, что на Кировоградщине.
  • В начале 2017 года воин заключил контракт и в рядах 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода пошел защищать Украину на фронт.
  • Смерть Артема Мазура осиротила семью: одинокую мать, сводных брата и сестру и молодую жену. Только 3 месяца назад пара отгуляла свадьбу.
  • Брат погибшего бойца также защищает Украину на фронте.

В последний путь защитника проведут 18 августа в родном селе.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного. Вечная память Герою!

Сутки на Донбассе 16 августа: что известно

  • В течение суток пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки и Прицепиловки.
  • В результате вражеских обстрелов 1 военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
Автор: Наталія Пристанська