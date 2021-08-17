Оккупанты убили 26-летнего Артема Мазура: молодая жена осталась вдовой
17 августа 2021 , 14:54Читати новину українською
Источник:фейсбук "Повернись живим"
Российские наемники 16 августа под Новомихайловкой убили украинского бойца Артема Мазура. Всего три месяца назад 26-летний защитник из Кировоградщины женился.
Пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции. Под вражеский огонь 16 августа попала и Новомихайловка.
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Оккупанты убили воина Артема Мазура
Пуля снайпера попала в мужчину во время обстрела боевиков. К сожалению, тяжелое ранение не оставило шансов на жизнь – Украина потеряла еще одного своего защитника.
- Военному было лишь 26. Он родом из села Веселое, что на Кировоградщине.
- В начале 2017 года воин заключил контракт и в рядах 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода пошел защищать Украину на фронт.
- Смерть Артема Мазура осиротила семью: одинокую мать, сводных брата и сестру и молодую жену. Только 3 месяца назад пара отгуляла свадьбу.
- Брат погибшего бойца также защищает Украину на фронте.
В последний путь защитника проведут 18 августа в родном селе.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного. Вечная память Герою!
Сутки на Донбассе 16 августа: что известно
- В течение суток пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки и Прицепиловки.
- В результате вражеских обстрелов 1 военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.