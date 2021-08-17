Оккупанты убили 26-летнего Артема Мазура: молодая жена осталась вдовой

Российские наемники 16 августа под Новомихайловкой убили украинского бойца Артема Мазура. Всего три месяца назад 26-летний защитник из Кировоградщины женился.

Пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции. Под вражеский огонь 16 августа попала и Новомихайловка.

Читайте также Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного: в каком он состоянии

Оккупанты убили воина Артема Мазура

Пуля снайпера попала в мужчину во время обстрела боевиков. К сожалению, тяжелое ранение не оставило шансов на жизнь – Украина потеряла еще одного своего защитника.

Военному было лишь 26. Он родом из села Веселое, что на Кировоградщине.

В начале 2017 года воин заключил контракт и в рядах 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода пошел защищать Украину на фронт.

Смерть Артема Мазура осиротила семью: одинокую мать, сводных брата и сестру и молодую жену. Только 3 месяца назад пара отгуляла свадьбу.

Брат погибшего бойца также защищает Украину на фронте.

В последний путь защитника проведут 18 августа в родном селе.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного. Вечная память Герою!

Сутки на Донбассе 16 августа: что известно