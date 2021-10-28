Оккупанты убили на Донбассе бойца из Запорожья Виктора Рачугина

Стало известно имя украинского военного, который погиб на Донбассе 27 октября. От пули вражеского снайпера смертельное ранение получил Виктор Рачугин.

Воин проходил службу старшим оператором отделения противотанкового взвода механического батальона 17 отдельной бригады. Боец жил в Запорожье.

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Виктор Рачугин 1985 года рождения погиб во время обстрела в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области,

– сообщили в СМИ.

У защитника остался маленький сын, которого он сам воспитывал.

Прощание с героем состоится в субботу, 30 октября, на Аллее Защитников в парке Металлургов, в Запорожье, в 10:00 утра.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина.

На Донбассе погиб Виктор Рачугин / Фото Roman Kotlar