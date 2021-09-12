Оккупанты убили на Донбассе украинского воина из Кировоградщины: назвали имя героя

Вблизи села Причепиловка Луганской области российские боевики 11 сентября убили украинского защитника Алексея Куленко. У героя остались 3 детей.

Воин был родом из села Покотилово на Кировоградщине. На военную службу героя призвали весной 2021 года.

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Куленко служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Несовместимое с жизнью осколочное ранение герой получил во время боевого дежурства. Оккупанты в очередной раз сорвали режим тишины и обстреляли позиции ВСУ.

У героя остался отец и 3 детей.

Адское 11 сентября на Донбассе: главное

В течение суток 11 сентября оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. Боевики били из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Погибли 2 украинских героев.

Также враги ранили 9 воинов, еще 1 украинский защитник получил боевое травмирование.

Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев отметил, что ситуация на Донбассе ухудшилась.

По словам военного, "враг осуществляет обстрелы украинских позиций с применением ствольной артиллерии, минометов, снайперского оружия, иногда – применяют противотанковые ракетные комплексы".

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным героя.

Сообщение с фейсбук-страницы Областного ресурсного центра по вопросам помощи участникам АТО и ВПО:

11 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил, в районе села Причепиловка Луганской области, в результате обстрела позиций ВСУ российскими оккупантами, погиб Алексей Валентинович Куленко, 1985 года рождения, уроженец села Покотилово Новоархангельской общины Кировоградской области, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.