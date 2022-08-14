Оккупанты снова устроили из ствольной артиллерии по Никополю: была угроза повторных ударов
Источник:Евгений Евтушенко
русские оккупанты снова обстреляли Никополь. Также в городе снова есть угроза ракетных ударов.
Соответствующую информацию сообщил глава Никопольской районной государственной администрации Евгений Евтушенко. Также в ночь на 11 августа россияне "Смерчем" атаковали портовую инфраструктуру Николаевщины .
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Оккупанты снова атаковали Никополь
Евгений Евтушенко сообщил, что по городу ударили ствольной артиллерией.
Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях,
– сообщил Евтушенко.
Кроме того, Алексей Арестович объяснил, что россияне атакуют Никополь потому, что им нужно зафиксировать стрельбу ВСУ в направлении Энергодара. После того передать международному сообществу данные о том, что якобы мы обстреливаем станцию.
"Мы на провокации не идем. По Энергодару ориентировочно две недели назад работали ударные беспилотники. Они являются высокоточное оружие, поэтому угрозы для станции и мирных жителей нет", – пояснил Арестович.
Кратко об атаке на Никополь
- В ночь на 11 августа оккупанты в очередной раз обстреляли "Градами" Никополь. россияне повредили 7 зданий, 2 школы. К сожалению, ранения получили 9 человек, погибли 3 гражданских.
- Кроме того, зафиксирована атака по Великой Костромке. Однако там обошлось без жертв.
- 10 августа оккупанты снова обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. Однако по состоянию на завершение суток остается угроза повторной атаки.
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