Оккупанты снова устроили из ствольной артиллерии по Никополю: была угроза повторных ударов

русские оккупанты снова обстреляли Никополь. Также в городе снова есть угроза ракетных ударов.

Соответствующую информацию сообщил глава Никопольской районной государственной администрации Евгений Евтушенко. Также в ночь на 11 августа россияне "Смерчем" атаковали портовую инфраструктуру Николаевщины .

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Оккупанты снова атаковали Никополь

Евгений Евтушенко сообщил, что по городу ударили ствольной артиллерией.

Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях,

– сообщил Евтушенко.

Кроме того, Алексей Арестович объяснил, что россияне атакуют Никополь потому, что им нужно зафиксировать стрельбу ВСУ в направлении Энергодара. После того передать международному сообществу данные о том, что якобы мы обстреливаем станцию.

"Мы на провокации не идем. По Энергодару ориентировочно две недели назад работали ударные беспилотники. Они являются высокоточное оружие, поэтому угрозы для станции и мирных жителей нет", – пояснил Арестович.

Кратко об атаке на Никополь

В ночь на 11 августа оккупанты в очередной раз обстреляли "Градами" Никополь. россияне повредили 7 зданий, 2 школы. К сожалению, ранения получили 9 человек, погибли 3 гражданских.

Кроме того, зафиксирована атака по Великой Костромке. Однако там обошлось без жертв.

10 августа оккупанты снова обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. Однако по состоянию на завершение суток остается угроза повторной атаки.

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