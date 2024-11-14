Будут учить молодежь запускать дроны: оккупанты планируют построить специальный полигон в Луганске

Российские захватчики хотят построить в Луганске полигон, где будут учить молодежь запускать дроны и выполнять поставленные задачи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Луганской ОВА Артема Лысогора в телеграме.

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В Луганске оккупанты учат молодежь запускать дроны

В ОВА сообщили, что соответствующие курсы уже завершили более 500 юношей и девушек, еще 300 – продолжают обучение. Дети и подростки проходят военную подготовку, овладевают навыками тактической медицины, а также осуществляют управление беспилотниками.

Организована, в частности, практическая часть занятий, во время которой молодежь на обустроенных площадках запускает модели беспилотных летательных аппаратов и выполняет поставленные задачи,

– отметил Лысогор.

Для расширения возможностей обучения оккупанты планируют открыть специальный полигон на базе центра военно-спортивной подготовки "Воин", действующего в городе с 2024 года.

Заметим, ранее руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщал, что россияне используют территорию оккупированной Запорожской АЭС для обучения пилотов FPV.

"Более того, эти пилоты терроризируют Никополь, используя украинский город с гражданскими как полигон. Фактически для России ЗАЭС является прикрытием", – подчеркнул Коваленко.