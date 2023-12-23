Эксперты отмечают, что оккупанты вербуют крымчан на курсы управления FPV-дронами. После окончания такого обучения ты в обязательном порядке становишься "добровольцем", который должен пойти на войну против Украины.

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Россия ищет молодежь для войны

Уточним, что происходит обучение при ячейках ДТСААФ – Всесоюзного Ордена Красного Знамени Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Это так называемая "оборонно-патриотическая общественная организация", созданная еще в СССР.

На временно оккупированных территориях враг продолжает вербовать молодежь на войну против Родины. В Крыму Россия производит набор на курсы оперирования FPV-дронами. Попасть на них можно только при согласии, что после окончания пойдешь "добровольцем" на захватническую войну против Украины,

– пишет Центр нацсопротивления.

Таким образом, российские оккупанты в очередной раз нарушают международное право, втягивая в войну против своих земляков людей с оккупированных территорий. "Россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют", – пишут эксперты.

Что еще делают оккупанты

Центр национального сопротивления также отмечал, что захватчики на временно оккупированных территориях планируют создание машиностроительного концерна. Собственно, хотят они это сделать на базе захваченного и уничтоженного ими "Азовмаша", что в Мариуполе Донецкой области. Можно констатировать "мародерскую логистику мышления" врага.

Кроме того, Кремль начал формировать псевдодобровольческий батальон "Донецк". Пропагандисты декларируют, что в него вступают люди с оккупированных территорий. Однако на самом деле вступают в отряд россияне из Краснодарского края, и назвать его "добровольческим" нельзя потому, что бойцы являются контрактниками.

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Вместе с тем есть те, которые не дают россиянам спокойно жить на оккупированных территориях. В частности, это партизаны. В ЦНС сообщали недавно, что в Мелитополе Запорожской области взорвали грузовой поезд, курсировавший из Крыма. Вражеская так называемая "администрация" пыталась скрыть этот факт.