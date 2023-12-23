Експерти зазначають, що окупанти вербують кримчан на курси управління FPV-дронами. Після закінчення такого навчання ти в обов'язковому порядку стаєш "добровольцем", що повинен піти на війну проти України.
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Росія шукає молодь для війни
Уточнимо, що відбувається навчання при осередках ДТСААФ – Всесоюзного Ордена Червоного Прапора Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту. Це так звана "оборонно-патріотична громадська організація", створена ще в СРСР.
На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує вербувати молодь на війну проти Батьківщини. У Криму Росія проводить набір на курси оперування FPV-дронами. Потрапити на них можна лише за згоди, що після закінчення підеш "добровольцем" на загарбницьку війну проти України,
– пише Центр нацспротиву.
У такий спосіб російські окупанти вкотре порушують міжнародне право, втягуючи у війну проти своїх земляків людей з окупованих теренів. "Росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють", – пишуть експерти.
Що ще роблять окупанти
- Центр національного спротиву також зазначав, що загарбники на тимчасово окупованих територіях планують створення машинобудівного концерну. Власне, хочуть вони це зробити на базі захопленого та знищеного ними ж "Азовмашу", що в Маріуполі Донецької області. Можна констатувати "мародерську логістику мислення" ворога.
- Окрім того, Кремль почав формувати псевдодобровольчий батальйон "Донецьк". Пропагандисти декларують, що в нього вступають люди з окупованих територій. Однак насправді вступають у загін росіяни з Краснодарського краю, і назвати його "добровольчим" не можна тому, що бійці є контрактниками.
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Разом з тим є ті, які не дають росіянам спокійно жити на окупованих теренах. Зокрема, це партизани. У ЦНС повідомляли нещодавно, що в Мелітополі Запорізької області підірвали вантажний потяг, який курсував з Криму. Ворожа так звана "адміністрація" намагалася приховати цей факт.