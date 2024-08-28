Оккупанты ударили КАБом по админзданию в центре Купянска, есть раненые

Россияне ударили управляемой авиабомбой по центральной части Купянска. Повреждено помещение городской администрации.

К сожалению, в результате вражеской атаки есть раненые. Однако их количество еще может возрасти.

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Последствия атаки на Купянск

Начальник городской военной администрации Андрей Беседин уточнил Суспільне, что враг попал в админздание, а напротив него есть еще одно. Там расположен аппарат, структурные подразделения Купянского городского совета, военной администрации, Национальная полиция.

Люди работали внутри, оставалось буквально 10 минут до конца рабочего дня,

– сказал он.

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Что известно о раненых

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 16:03 известно о трех раненых. Медики оказывают им всю необходимую помощь.