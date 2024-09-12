Попадания в густонаселенном районе: россияне ударили КАБами по Харькову

Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Харьков. Есть несколько попаданий в густонаселенном районе города.

О том что россияне наносят удары по Харькову, глава ОВА написал в 16:46. После 17:00 в городе услышали повторный взрыв.

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Россия атаковала Харьков КАБами

Незадолго до того, как в Харькове прогремели взрывы, Воздушные силы предупредили, что на город летит КАБ.

Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг дважды попал по густонаселенному району Харькова. На место сразу направили спасательные службы.

Два прилета по одному из густонаселенных районов города. На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,

– написал Терехов.

Что известно о последствиях обстрела

По состоянию на данный момент известно, что есть попадание возле частного дома в Харькове – об этом рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

Удары пришлись по частному сектору. Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала,

– добавил в 17:12 городской голова.

Позже стало известно, что на одном месте попадания из-под завалов дома деблокировали двух женщин и ребенка. К счастью, они живы и здоровы.

Также руководитель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил, что россияне нанесли удар КАБом вблизи Дергачей. Впоследствии эту информацию подтвердили в военной администрации.

Последствия удара по Дергачам

Синегубов рассказал, что в Дергачах повреждены частные дома.

По словам Задоренко, у 65-летней женщины острая реакция на стресс. "Информация о других пострадавших и значительных разрушениях не поступала", – добавил он.