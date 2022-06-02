Оккупанты ударили по Днепропетровщине кассетными боеприпасами: какая ситуация в области

Враг использует против гражданского населения запретное вооружение. Некоторые районы Днепропетровской области враг обстрелял кассетными боеприпасами. Теперь пиротехники должны их уничтожить.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он отметил, что пострадала территория Покровской общины в Синельниковском районе.

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Нашли около 40 кассетных боевых элементов

На месте спасатели обнаружили около 40 современных кассетных боевых элементов от снаряда РСЗО. Жертв, разрушений нет,

– рассказал Лукашук.

Также днем во вражеский огонь попала и Зеленодольская община на Криворожье. Вблизи одного из сел обнаружили артиллерийский снаряд и снаряд от "Урагана".

В Зеленодольской общине поврежден газопровод

Не успокоились вражеские войска и под вечер. Они снова попали по Зеленодольской общине. В этот раз обстрел повредил газопровод и дома местных жителей. По словам председателя областного совета, в настоящее время информации о пострадавших нет.

Область продолжают обстреливать из минометов, "Градов" и ракетами

Лукашук подчеркнул: область продолжают обстреливать ракетами из минометов, а также "Градов". Несмотря на это, на Днепропетровщине открыли движение по новому участку дороги в столицу.

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Отметим, что ранее о ситуации на Криворожском направлении отчитались в Генштабе ВСУ. Украинские военные отметили, что враги были вынуждены отойти на еще не обустроенные защитные позиции. При этом кафиры продолжают усиленно гатить по гражданской инфраструктуре.

Враги обстреливают Днепропетровщину: последние новости

Накануне российские войска совершили ракетные обстрелы Днепропетровской области. Тремя ракетами из РСЗО "Торнадо" ударили по Синельниковскому району. Работу спасателям усложнила сильная гроза.

Также кафиры обстреляли юг области и из артиллерии. Речь идет о Зеленодельской общине. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

31 мая россияне били по Криворожскому району из минометов. Из-за обстрелов перебило высоковольтную линию, так что один из населенных пунктов остался без света.

28 мая российские захватчики "денацифицировали" в Днепропетровской области церковь. От снарядов пострадали окна в храме, изгородь и сама территория.

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