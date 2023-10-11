Оккупанты ударили по Харькову: власти заявили о прилете в частный жилой дом

Российские военные продолжают терроризировать Украину. Ближе к полуночи 11 октября стало известно о прилете в Харькове.

Поздно вечером стало известно, что оккупанты направили свои дроны-камикадзе в направлении Харьковщины. Ближе к 23:00 поступала информация о взрывах в области. Теперь же власти говорят о прилете.

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Что известно об атаке Харькова

В 23:36 мэр Игорь Терехов отметил, что враг снова бьет по Харькову. По его словам, предварительно есть прилет по одному из районов на окраине города. Он добавил, что сейчас собирается информация о возможных пострадавших и разрушениях.

Уже в 23:42 актуализировал данные Игоря Терехова. Он отметил, что предварительно есть попадание по частному жилому дому. Пока известно об одном раненом и пожаре, который вспыхнул на месте прилета.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 21:49. Уже в 22:42 поступила информация о том, что в Харьковской области раздаются взрывы. Еще одно сообщение о взрывах, но уже в Харькове, поступило в 23:41. По состоянию на 23:50 это вся информация, которая нам известна.

Мониторинговые каналы в 23:52 отметили, что угроза атаки дронами-камикадзе в Харькове и области уже прошла. В то же время сохраняется угроза в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

23:57 Актуализированная информация появилась от главы ОВА Олега Синегубова. Он отметил, что в Харькове один человек получил осколочные ранения. Также за помощью медиков обратилась женщина, у которой острая реакция на стресс. Специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Какая ситуация в других областях

23:42 Воздушные силы отмечают, что ударные БПЛА в воздушном пространстве Запорожской области. Отмечают, что двигаются они в направлении Днепропетровской области.

А уже в 23:46 стало известно, что группа дронов-камикадзе из Херсонской области двигается в направлении Николаевской области.