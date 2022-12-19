Россия атаковала критическую инфраструктуру Киевщины: первые фото сокрушительных последствий

Российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Киевской области. Прокуроры зафиксировали очередное военное преступление.

К сожалению, есть пострадавшие. Прокуроры начали досудебное расследование по уголовному производству.

Важно Киев и область ночью атаковали "Шахидами": что известно в настоящее время

Оккупанты обстреляли Киевщину

19 декабря в результате атаки Киевщины беспилотными летательными аппаратами повреждены объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, на территории Киевской области повреждены частные жилые дома.

По предварительным данным, из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Для надлежащего расследования военных преступлений на местах работают прокуроры, следователи и эксперты. Они проводят необходимые следственные действия, фиксируя очередное преступление армии страны-агрессора,

– отметили в Офисе генпрокурора.



Россияне обстреляли Киевщину / фото Офис генпрокурора



В Киевской области есть разрушение / фото Офис генпрокурора

Захватчики ударили по Киевской области / фото Павел Петров

Ракетная атака Киева и области: что известно