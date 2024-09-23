Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Запорожья: есть раненые

Россияне 23 сентября дважды атаковали Запорожье. Один из ударов пришелся по объекту критической инфраструктуры.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что, к сожалению, в результате атаки ранены. Службы трудятся на местах удара.

Смотрите также Серия взрывов прогремела в Харькове

Чем россияне могли атаковать Запорожье

Тревогу в Запорожской области объявили в 16:49. Жителей области предупредили об угрозе применения КАБ и баллистики.

Уже в 17:00 и 17:23 в Запорожье прогремели два взрыва.

По сообщению главы ОВА, один из ударов пришелся по открытой местности в Запорожском районе. Там предварительно никто не пострадал.

Второй удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, 2 человека ранены. Службы уже работают на местах. Будьте бдительны. Реагируйте на каждый сигнал тревоги,

– написал Иван Федоров.