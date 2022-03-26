Оккупанты ударили по Львову: просят не распространять фото и видео последствий
26 марта 2022 , 16:58Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Садового
В субботу, 26 марта, во Львове раздались взрывы. Информацию об этом подтвердил мэр города.
Людей призывали оставаться в укрытиях.
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Взрывы во Львове
Садовый заявил, что они ждут информации от Военной администрации. Он также раз призывал людей не распространять фото и видео последствий.
В то же время глава Львовской ОГА Максим Козицкий в телеграме сообщил, что возле города раздались три мощных взрыва со стороны Кривчиц. Он призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
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