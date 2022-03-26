Оккупанты ударили по Львову: просят не распространять фото и видео последствий

В субботу, 26 марта, во Львове раздались взрывы. Информацию об этом подтвердил мэр города.

Людей призывали оставаться в укрытиях.

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Взрывы во Львове

Садовый заявил, что они ждут информации от Военной администрации. Он также раз призывал людей не распространять фото и видео последствий.

В то же время глава Львовской ОГА Максим Козицкий в телеграме сообщил, что возле города раздались три мощных взрыва со стороны Кривчиц. Он призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

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