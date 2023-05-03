В ночь на 3 мая российские террористы обстреляли Запорожье, когда большинство людей спало. Впоследствии ситуацию прокомментировал глава ОВА Юрий Малашко и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Террор не прекращается

Собственно, этим обстрелом враг еще раз доказал, что воюет с мирным населением нашего государства. По словам Малашко, ударов по гражданской инфраструктуре было два. На место происшествия сразу выехали специалисты, что начали ликвидацию последствий прилетов.

Ночью путинские тв*ри совершили атаку на Запорожье. Снова под прицелом вражеских ракет оказались мирные дома одного из частных секторов города. Слава Богу, обошлось без жертв и травмированных,

– также написал Куртев.

В то же время он отметил, что в результате атаки один дом был разрушен полностью. Еще два здания имеют серьезные повреждения. Кроме того, в около 40 домах выбиты окна и повреждены крыши.

Последствия попадания по гражданской инфраструктуре Запорожья / фото местных чиновников

Обратите внимание! Как известно, на месте происшествия работали представители городской аварийно-спасательной службы "Запорожремсервис" и волонтеры. Если ваш дом получил повреждения, следует сообщить об этом на стационарный номер 15-80 или по следующим телефонным номерам: +38 (061) 787-15-80;

+38 (050) 414-15-80;

+38 (067) 656-15-80.

Атака дронов-камикадзе

Вспомним к этой теме, что в ночь на 3 мая российские захватчики выпустили 26 ударных дронов типа "Шахид" по разным городам нашего государства. Собственно, силам ПВО удалось ликвидировать 21 вражескую воздушную цель. Три прилета были в Кропивницком и по одному в Николаевской области и в Днепре.

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В то же время нашим Воздушным силам удалось обезвредить все БПЛА в небе над Киевской областью и непосредственно столицей Украины.