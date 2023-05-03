У ніч проти 3 травня російські терористи обстріляли Запоріжжя, коли більшість людей спало. Згодом ситуацію прокоментував глава ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Терор не припиняється

Власне, цим обстрілом ворог вкотре довів, що воює з мирним населенням нашої держави. За словами Малашка, ударів по цивільній інфраструктурі було два. На місце події одразу виїхали фахівці, які розпочали ліквідацію наслідків прильотів.

Вночі путінські тв*рі здійснили атаку на Запоріжжя. Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. Дякувати Богу, обійшлося без жертв і травмованих,

– також написав Куртєв.

Водночас він зазначив, що внаслідок атаки один будинок було зруйновано повністю. Ще дві будівлі мають значені ушкодження. Окрім того, у близько 40 будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

Наслідки влучань по цивільній інфраструктурі Запоріжжя / фото місцевих чиновників