Оккупанты ударили по торговому центру Днепропетровщины: там могли быть люди
Источник:Суспильне
Российские оккупанты ударили по одному из торговых центров Никополя Днепропетровской области. Там вспыхнул пожар.
Соответствующую информацию журналистам рассказали в Никопольской районной военной администрации. Инцидент произошел 6 марта 2024 года.
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Что известно об обстреле Никополя
Ориентировочно в 17:08 журналисты сообщили, что Россия ударила по одному из торговых центров Никополя.
Есть ли жертвы сейчас неизвестно. Более подробную информацию обнародуют после тушения пожара,
– сообщили местные власти.
Однако в телеграм-каналах написали, что в торговом центре могли быть люди.
После вражеского обстрела в сети показали небо над городом – там виднелся густой черный дым.
Небо над городом после атаки россиян
По состоянию на 18:00 6 марта местные власти еще не рассказали о деталях инцидента.
Россия обстреляла Одессу во время визита премьера Греции
- 6 марта 2024 года в Одессу с визитом прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Россия ударила по городу тогда, когда Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис находились в порту.
- Греческий политик рассказал, что обстрел произошел тогда, когда Владимир Зеленский с командой объясняли делегации значение порта, где проходил брифинг, и рассказывали, что делают для его восстановления.
- Президент Украины заявил, что России безразлично, куда бить. По его словам, в результате атаки россиян есть погибшие и раненые.