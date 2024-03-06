Оккупанты ударили по торговому центру Днепропетровщины: там могли быть люди

Российские оккупанты ударили по одному из торговых центров Никополя Днепропетровской области. Там вспыхнул пожар.

Соответствующую информацию журналистам рассказали в Никопольской районной военной администрации. Инцидент произошел 6 марта 2024 года.

Смотрите также Россия ударила по Сумах, взрывы гремели в Одессе: все, что известно о ночной атаке "Шахедами"

Что известно об обстреле Никополя

Ориентировочно в 17:08 журналисты сообщили, что Россия ударила по одному из торговых центров Никополя.

Есть ли жертвы сейчас неизвестно. Более подробную информацию обнародуют после тушения пожара,

– сообщили местные власти.

Однако в телеграм-каналах написали, что в торговом центре могли быть люди.

После вражеского обстрела в сети показали небо над городом – там виднелся густой черный дым.



Последствия обстрела Никополя



Небо над городом после атаки россиян

По состоянию на 18:00 6 марта местные власти еще не рассказали о деталях инцидента.

Россия обстреляла Одессу во время визита премьера Греции