Відповідну інформацію журналістам розповіли у Нікопольській районній військовій адміністрації. Інцидент трапився 6 березня 2024 року.
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Що відомо про обстріл Нікополя
Орієнтовно о 17:08 журналісти повідомили, що Росія вдарила по одному з торговельних центрів Нікополя.
Чи є жертви нині невідомо. Детальнішу інформацію оприлюднять після гасіння пожежі,
– повідомила місцева влада.
Проте у телеграм-каналах написали, що у торговому центрі могли бути люди.