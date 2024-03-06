Відповідну інформацію журналістам розповіли у Нікопольській районній військовій адміністрації. Інцидент трапився 6 березня 2024 року.

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Що відомо про обстріл Нікополя

Орієнтовно о 17:08 журналісти повідомили, що Росія вдарила по одному з торговельних центрів Нікополя.

Чи є жертви нині невідомо. Детальнішу інформацію оприлюднять після гасіння пожежі,

– повідомила місцева влада.

Проте у телеграм-каналах написали, що у торговому центрі могли бути люди.