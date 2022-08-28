Оккупанты ударили ракетами по военному объекту под Сарнами
Источник:телеграм Виталия Коваля
российские войска вечером 28 августа нанесли ракетный удар по военному объекту под Сарнами в Ровенской области. Это произошло во время тревоги, объявленной в большинстве областей Украины.
Об этом в 20:27 сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Накануне в сети писали, что были произведены запуски ракет российскими бомбардировщиками. Они атаковали с воздушного пространства беларуси.
Накануне Во время воздушной тревоги раздавались взрывы на Ровенщине и Волыни
Когда ударили по объекту под Сарнами
По предварительным данным, пострадавших в результате ракетного удара нет. Представители Областной военной администрации отправились на место "прилета". Что касается атакованной цели, то известно лишь, что это объект военной инфраструктуры в Сарненском районе.
О первых звуках взрывов в Ровенской области сообщили в 19.34. Приблизительно через 10 минут это повторилось. Отбой тревоги был объявлен уже в 19:52.
Какие самолеты нанесли удар
В телеграм-канале "Беларускі Гаюн" писали, что первый запуск ракет состоялся в половине 8 часов вечера. Тогда жители нескольких городов в Беларуси заметили в небе российские бомбардировщики моделей Ту-22М. Вскоре также сообщили и о других запусках в сторону Украины:
- Три с неба над городом Туровым;
- Два с неба над Петриковом.
А уже через несколько минут бомбардировщики оккупационных войск россии начали возвращаться на территорию своего государства-террориста.
В каких областях тогда объявляли тревогу:
- Сумской;
- Киевской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Хмельницкий;
- Тернопольской;
- Закарпатской;
- Черновицкой;
- Волынский;
- Львовской;
- Ровенской;
- Житомирской;
- Кировоградской;
- Ивано-Франковский.
Кроме того, была тревога в Никопольском районе Днепропетровщины. Однако там продолжался артиллерийский обстрел. Всего в этот день оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области.
Впоследствии атаковали ракетами Харьков
Уже после 20 часов началась тревога в Харьковской области и раздались взрывы в областном центре. Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова подтвердила, что враг наносит удары по городу.
А уже в 20.52 это прокомментировал городской глава Игорь Терехов. Он отметил, что ударов было два.
Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет,
– написал мэр.
В минувший день задержали агента россии, который "наводил" ракетные удары по школам: смотрите видео