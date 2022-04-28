Оккупанты ударили утром по заброшенному заводу на Днепропетровщине: фото с места событий
Источник:телеграм Валентина Резниченко
Утром 28 апреля оккупанты снова обстреляли ракетами Днепропетровщину. На этот раз россияне попали в здание заброшенного завода.
Об обстреле сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резиниченко. Он отметил, что "прилет" произошел в Синельниковском районе.
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На территории бывшего завода – ничего не было
На территории бывшего завода давно уже ничего не было. Помещение – давно заброшено, так что пострадавших нет. В здании разбило окна, а во дворе образовалась воронка.
Орки успешно "демилитаризовали" заброшенную промышленную зону,
– сообщил Резниченко.
В заброшенном здании выбиты окна / Фото Днепропетровской ОВА
Во дворе образовалась воронка / Фото Днепропетровской ОВА
Коротко о ракетных обстрелах российскими войсками Днепропетровщины:
- 27 апреля одну из вражеских ракет силам ПВО удалось сбить над территорией области.
- 23 апреля оккупанты попали ракетой в Днепровском районе: они повредили газопровод и линию электропередач.
- 10 апреля стало "рекордным" для региона. Здесь зафиксировали сразу 7 прилетов, были пострадавшие.
Советуем пересмотреть: утреннее обращение Генштаба за 28 апреля
Коротко про ракетні обстріли російськими військами Дніпропетровщини:
- 27 квітня одну з ворожих ракет силам ППО вдалось збити ракету над територією області.
- 23 квітня окупанти поцілили ракетою у Дніпровському районі: вони пошкодили газопровід та лінію електропередач.
- 10 квітня стало "рекордним" для регіону. Тут зафіксували одразу 7 прильотів, були постраждалі.
Радимо переглянути: ранкове звернення Генштабу за 28 квітня