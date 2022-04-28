Оккупанты ударили утром по заброшенному заводу на Днепропетровщине: фото с места событий

28 апреля 2022 , 08:53
Читати новину українською

Источник:

телеграм Валентина Резниченко

Утром 28 апреля оккупанты снова обстреляли ракетами Днепропетровщину. На этот раз россияне попали в здание заброшенного завода.

Об обстреле сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резиниченко. Он отметил, что "прилет" произошел в Синельниковском районе.

Актуально Есть погибшие гражданские и разрушенные дома: последствия обстрелов Луганщины

На территории бывшего завода – ничего не было

На территории бывшего завода давно уже ничего не было. Помещение – давно заброшено, так что пострадавших нет. В здании разбило окна, а во дворе образовалась воронка.

Орки успешно "демилитаризовали" заброшенную промышленную зону,
– сообщил Резниченко.

 

​В заброшенном здании выбиты окна / Фото Днепропетровской ОВА

Во дворе образовалась воронка / Фото Днепропетровской ОВА

Коротко о ракетных обстрелах российскими войсками Днепропетровщины:

Советуем пересмотреть: утреннее обращение Генштаба за 28 апреля

 

У покинутій будівлі вибито вікна / Фото Дніпропетровської ОВА

На подвір'ї утворилась вирва / Фото Дніпропетровської ОВА

Коротко про ракетні обстріли російськими військами Дніпропетровщини:

Радимо переглянути: ранкове звернення Генштабу за 28 квітня

 

Автор: Ірина Пундор