Оккупанты ударили утром по заброшенному заводу на Днепропетровщине: фото с места событий

Утром 28 апреля оккупанты снова обстреляли ракетами Днепропетровщину. На этот раз россияне попали в здание заброшенного завода.

Об обстреле сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резиниченко. Он отметил, что "прилет" произошел в Синельниковском районе.

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На территории бывшего завода – ничего не было

На территории бывшего завода давно уже ничего не было. Помещение – давно заброшено, так что пострадавших нет. В здании разбило окна, а во дворе образовалась воронка.

Орки успешно "демилитаризовали" заброшенную промышленную зону,

– сообщил Резниченко.

​В заброшенном здании выбиты окна / Фото Днепропетровской ОВА

Во дворе образовалась воронка / Фото Днепропетровской ОВА

Коротко о ракетных обстрелах российскими войсками Днепропетровщины:

27 апреля одну из вражеских ракет силам ПВО удалось сбить над территорией области.

23 апреля оккупанты попали ракетой в Днепровском районе: они повредили газопровод и линию электропередач.

10 апреля стало "рекордным" для региона. Здесь зафиксировали сразу 7 прилетов, были пострадавшие.

Советуем пересмотреть: утреннее обращение Генштаба за 28 апреля

У покинутій будівлі вибито вікна / Фото Дніпропетровської ОВА

На подвір'ї утворилась вирва / Фото Дніпропетровської ОВА

Коротко про ракетні обстріли російськими військами Дніпропетровщини:

27 квітня одну з ворожих ракет силам ППО вдалось збити ракету над територією області.

23 квітня окупанти поцілили ракетою у Дніпровському районі: вони пошкодили газопровід та лінію електропередач.

10 квітня стало "рекордним" для регіону. Тут зафіксували одразу 7 прильотів, були постраждалі.

Радимо переглянути: ранкове звернення Генштабу за 28 квітня