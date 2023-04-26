Также россияне обстреляли район Антоновского моста. К сожалению, в результате удара есть раненые.

Важно Россия управляемыми авиабомбами ударила по Станиславу в Херсонской области

Оккупанты ударили по Херсонщине

Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал 26-летний мужчина.

Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста. В результате этого пострадал иностранный представитель прессы.

Другие обстоятельства сейчас выясняют.

Отметим, что в Херсонской ОВА сообщали, что управляемыми авиабомбами россияне атаковали Станислав. Повреждены частные дома, здание сельского совета, почта и аптека. Кстати, больше всего от обстрелов страдают населенные пункты, расположенные вдоль Днепра. Ведь оккупанты стреляют по ним круглосуточно.

Обратите внимание! За прошедшие сутки враг совершил 75 обстрелов, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по Херсонщине. Город Херсон противник обстрелял 11 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания церкви и магазинов Белозерской поселковой громады Херсонского района. Из-за агрессии 1 человек получил ранения.

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