Также россияне обстреляли район Антоновского моста. К сожалению, в результате удара есть раненые.
Важно Россия управляемыми авиабомбами ударила по Станиславу в Херсонской области
Оккупанты ударили по Херсонщине
Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал 26-летний мужчина.
Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста. В результате этого пострадал иностранный представитель прессы.
Другие обстоятельства сейчас выясняют.
Отметим, что в Херсонской ОВА сообщали, что управляемыми авиабомбами россияне атаковали Станислав. Повреждены частные дома, здание сельского совета, почта и аптека. Кстати, больше всего от обстрелов страдают населенные пункты, расположенные вдоль Днепра. Ведь оккупанты стреляют по ним круглосуточно.
Россияне бьют по Херсонщине: последние новости
- Недавно в одном из сел временно оккупированного Каховского района россияне расстреляли 38-летнего мужчину за его проукраинскую позицию.
- 23 апреля оккупанты сбросили на Херсонский район 5 авиабомб, после этого область массово обстреляли из артиллерии. Ранены 3 местных жителя, еще 1 погиб. Таким образом, россияне в очередной раз обстреляли населенные пункты Белозерской и Станиславской громад на Херсонщине.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что российская армия покрыла массированным огнем село Кизомис Белозерской громады. К сожалению, есть пострадавшие.
- Так, российская артиллерия била по населенному пункту. Оккупанты попали в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.