Також росіяни обстріляли район Антонівського мосту. На жаль, внаслідок удару є поранені.

Важливо Росія керованими авіабомбами вдарила по Станіславу на Херсонщині

Окупанти вдарили по Херсонщині

Як розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав 26-річний чоловік.

Окрім цього, росіяни обстріляли район Антонівського мосту. Унаслідок цього постраждав іноземний представник преси.

Інші обставини наразі з’ясовують.

Зауважимо, що у Херсонській ОВА повідомляли, що керованими авіабомбами росіяни атакували Станіслав. Пошкоджено приватні будинки, будівлю сільської ради, пошту та аптеку. До речі, найбільше від обстрілів страждають населені пункти, які розміщені вздовж Дніпра. Адже окупанти стріляють по них цілодобово.

Зверніть увагу! За минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонщині. Місто Херсон противник обстріляв 11 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району. Через агресію 1 людина дістала поранення.

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