Оккупанты уготовили по Балаклее: ранены 8 человек, среди них 11-летний ребенок

Российские кафиры в очередной раз обстреляли Балаклею в Харьковской области. Из-за этого ранения получили 8 человек, среди которых ребенок.

Всего во время обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки пострадали 10 человек. В Балаклее ранения получила 11-летняя девочка.

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Оккупанты обстреливали Харьковщину

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские кафиры минувших суток кроме Балаклеи обстреляли также Изюмский район области – под огнем оказалось Барвенково.

Также российские захватчики обстреляли Циркуны в Харьковском районе. Также по району нанесли ракетный удар, в результате которого повреждены дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Харьковской области продолжаются бои. Однако, как отметил Синегубов, наши защитники и защитницы отразили все атаки врага.

Сколько детей погибло в Харьковской области

Олег Синегубов отметил, что 4 июня в мире отмечают Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии. Глава ОВА сообщил, что за 100 дней полномасштабной войны России с Украиной погибли 38 детей.

Сегодня Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии. По данным Нацполиции, в Харьковской области за 100 дней войны погибли 38 детей. Никогда не простим этого оккупантам! Они заплатят за каждую изъятую детскую жизнь,

– подчеркнул Синегубов.

Последние новости из Харьковской области

По данным Генштаба Вооруженных Сил, кафиры пополняют запасы оружия и готовят наступление на Слобожанском направлении. Дополнительную технику захватчики перевозят с территории России.

В результате обстрелов Харьковской области в течение суток 2 июня 1 человек погиб, а еще 7 получили ранения , из них 2 травмированы в результате обстрела Харькова.

Во время обстрела Харькова 2 июня кафиры попали в школу , в которой был единственный в Украине музей русского поэта Сергея Есенина. Центральная часть здания разрушена.

3 июня в Генеральном штабе сообщили, что российские кафиры атаковали позиции украинских защитников на территории Харьковской области вертолетами Ми-8 .

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