Оккупанты, угрожая автоматами, украли в Херсоне списки избирателей

Россияне продолжают оказывать давление на население на территории временно оккупированной Херсонской области. Они делают все возможное для того, чтобы узаконить свою власть на захваченной земле.

Российские кафиры собрались приблизить проведение так называемого "референдума". Они анонсировали его на осень, но успешное контрнаступление ВСУ испугало врага и заставило не рассчитывать на такие дальновидные планы.

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Похищение списков избирателей

Как сообщили в полиции, российские кафиры ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили документацию со списками избирателей. В частности, в их руках оказались списки волеизъявления украинцев на выборах президента в 2019 году.

По словам правоохранителей, в помещение ворвались трое вооруженных мужчин. У них были удостоверения работников так называемой "Военно-гражданской администрации Херсонской области", которую недавно создали российские кафиры.

Угрожая работникам архива автоматическим оружием, они изъяли из 15 коробок с избирательной документацией.

По предварительной версии персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины,

– сообщили в полиции.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних событиях

Жители Мелитополя, которым удалось вырваться из города, поведали о жизни под оккупацией. Враг сразу закрыл все украинские супермаркеты, в городе нет денег и работы . Кроме того, россияне сразу начали брать в плен всех, кто выражал проукраинскую позицию. Также под ударом оказались те, кто публично заявляет, что нарративы российских пропагандистов о том, что "в Мелитополе все хорошо" – ложь.

На временно оккупированных территориях Запорожья россияне взялись за массовый грабеж украинских фермеров . Они придумали так называемые "пропуска" для продажи продукции и выдают их только тем, кто отдаст им треть своего урожая.

Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается, наши защитники и защитницы делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее дойти до Херсона и освободить украинские города и села от оккупантов. Жителей области призвали эвакуироваться при первой возможности : так враг не сможет прикрываться мирным населением и ВСУ будет легче работать.

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