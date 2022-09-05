Оккупанты убегают от обстрелов на ворованных велосипедах

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Российские захватчики думают, что им удастся выжить и убежать от обстрелов на ворованных велосипедах.

"Вторую армию мира" уничтожает артиллерия с помощью коптера. Об этом сообщили в фонде "Вернись живым".

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Как захватчики бегут на ворованных велосипедах

На опубликованных кадрах видно, как Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по российским оккупантам. Те в панике начали бежать – кто пешком, а кто-то на велосипедах. Вероятно, россияне думают, что им удастся выжить таким образом, но наши защитники не оставят в живых ни одного захватчика на наших территориях.

Оккупанты пытались убежать от обстрелов на велосипедах: смотрите видео

Защитники Украины находят оккупантов в полях, в "зеленке", в домах и во дворах украинцев. И никакое бегство не спасет россиян от нашего гнева: не стоило приходить на украинскую землю – "потому что в ней и останетесь"

– заявили в фонде.

В Мелитополе оккупанты покинули свою военную базу

Контрнаступление ВСУ изрядно пугает россиян. Они беспокоятся о сохранении не только своих позиций, но и своей жизни, которую готовы спасать бегством.

Прикрытие мирным населением – одна из наиболее распространенных тактик, которую используют российские оккупанты для сдерживания продвижения ВСУ. Они знают, что наши герои никогда не нанесут вреда гражданским, поэтому пытаются этим пользоваться.

Во временно оккупированном Мелитополе они обустроили одну из своих баз на территории ПТУ №24. Учебное заведение расположено в одном из самых густонаселенных районов города.

Ранее враг построил вокруг него забор высотой 2,5 метра и свозил много своей боевой техники. Теперь планы оккупантов изменились: они оставили на месте боевой техники муляжи и забрали с базы все свои силы. Теперь они ожидают удара ВСУ, чтобы снять пропагандистские ролики о том, что наши герои якобы "обстреливают мирное население".

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