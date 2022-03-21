Оккупанты украли 5 кораблей зерна из порта Бердянска, – Запорожская ОВА

Из порта Бердянска исчезло 5 кораблей, груженных зерном. Местные жители говорят, что забрали оккупанты.

Некоторые из кораблей были загружены зерном полностью. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время телемарафона, сообщает 24 канал.

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Жители Бердянска говорят, что корабли россияне отогнали буксирами. Местные власти говорят, что сейчас пытаются определить их местонахождение.

"Что сообщают жители Бердянска. Там стояло на погрузке 5 кораблей. Некоторые из них полностью были загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду. И поймем их местонахождение. Там несколько десятков тысяч тонн зерна было загружено", – говорит Старух.

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