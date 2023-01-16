Оккупанты украли автомобиль ОБСЕ ради провокации

16 января 2023, 13:09
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Источник:

ОБСЕ

Российские захватчики готовят новую провокацию на Донбассе. Для этого оккупанты украли автомобиль ОБСЕ.

В международной организации подчеркнули, что ОБСЕ нет на Донбассе. Об этом информирует 24 Канал.

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Если вы увидите на Донбассе машины с маркировкой ОБСЕ, знайте, что они не используются для целей ОБСЕ,
– подчеркнули в ОБСЕ.

Тем временем в соцсетях уже появилось видео, как российские боевики перевозят угнанные автомобили.

Оккупанты украли автомобиль ОБСЕ: смотрите видео

Что известно о новых возможных провокациях российских захватчиков

  • Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что 15 января по своим каналам он получил фото, на котором видны автомобили с маркировкой ОБСЕ. Его сделали в тот же день перед КПП у оккупированного поселка Изварино.
  • На кадрах заезжающие из России трейлеры-автовозы. На трейлерах – белые внедорожники Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ.
  • Журналист подчеркнул, что именно на таких автомобилях до 24 февраля 2022 года передвигались по Донбассу наблюдатели СММ ОБСЕ. Машины ОБСЕ легально никак не могли оказаться в распоряжении россиян.
  • Цаплиенко предположил, что эти автомобили необходимы оккупантам для провокации. К примеру, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ.

Автор: Юлія Лобурак