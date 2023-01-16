Оккупанты украли автомобиль ОБСЕ ради провокации

Российские захватчики готовят новую провокацию на Донбассе. Для этого оккупанты украли автомобиль ОБСЕ.

В международной организации подчеркнули, что ОБСЕ нет на Донбассе. Об этом информирует 24 Канал.

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Если вы увидите на Донбассе машины с маркировкой ОБСЕ, знайте, что они не используются для целей ОБСЕ,

– подчеркнули в ОБСЕ.

Тем временем в соцсетях уже появилось видео, как российские боевики перевозят угнанные автомобили.

Оккупанты украли автомобиль ОБСЕ: смотрите видео

Что известно о новых возможных провокациях российских захватчиков