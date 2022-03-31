Оккупанты украли украинское зерно и уже могли его реализовать, – Минагрополитики

В Минагрополитики сообщили, что оккупанты похитили зерно, которое должно было направляться в страны Ближнего Востока. Пока о точной судьбе этого зерна говорить сложно, ведь отследить его невозможно.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий. Он отметил, что оккупанты, скорее всего, переписали на зерно документы.

Читайте также Зерновые продолжают дорожать: одна из причин – война в Украине

Оккупанты уже могли реализовать зерно

Они (оккупанты – 24 канал) просто, как воры, реализовали от имени своей страны,

– пояснил Высоцкий.

Заместитель министра отметил, что Украина исторически экспортировала около 70% своей сельскохозяйственной продукции. Он привел пример с кукурузой, которой на складах 13 миллионов тонн, а для внутреннего потребления нужно около 6 миллионов тонн в год. Похожая ситуация и с пшеницей.

Оккупантам есть нечего, они надеялись на местное население: смотрите объяснение от пресофіцера