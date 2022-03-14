Оккупанты украли унитаз из музея в Запорожье: до этого это делали еще большевики
Источник:фейсбук Анны Головко
Российские оккупанты обстреляли и ограбили замок "Усадьбу Попова", что в Васильевском районе Запорожской области.
Орки украли унитаз
Вынесли все, что можно было взять в руки – вместе с пилами и шуруповертом, даже мраморный унитаз. Об этом сообщила директор заповедника Анна Головко в Facebook.
Внимание Надо бить оккупанта так, как только можем, – Зеленский о восстановлении городов после победы
Перед грабежом оккупанты обстреляли заведение культуры из артиллерии.
Вынесли все, что можно было взять в руки и сумки. Оргтехника разбита и растоптана. Выломаны все двери, побиты окна. Уничтожено все, что попадалось на пути,
– рассказала директор.
Российские мародеры-военные украли даже мраморный унитаз времен графов Поповых. Впервые этот унитаз украли еще большевики. Об этом сообщил начальник областного департамента культуры Влад Мороко.
"Впоследствии, кто-то из потомков воров, "вернул" артефакт в музей! И вот снова, новейшие захватчики, воруют злосчастный унитаз", – пишет Мороко.
Дом после обстрела / Фото Анны Головко
Что известно об усадьбе, которую уничтожили оккупанты
Усадьбу Попова построили в 1894 году. Она является памятником архитектуры XIX века. До войны здесь функционировал историко-архитектурный музей-заповедник.