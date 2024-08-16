К счастью, обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщил полковник Юрий Игнат в своем фейсбуке.

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Россияне уничтожили МиГ-29

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины потеряли в пятницу истребитель МиГ-29.

К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью – все живы здоровы. Война…,

– написал Игнат.

Однако обстоятельств потери самолета экс-начальник службы связей с общественностью Воздушных сил не рассказал.

Напомним, что в Воздушных силах подтвердили удар по мосту в Курской области. Там также показали соответствующее видео.