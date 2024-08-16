На щастя, обійшлося без людських жертв. Про це повідомив полковник Юрій Ігнат у своєму фейсбуці.

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Росіяни знищили МіГ-29

Повітряні сили Збройних сил України втратили в п'ятницю винищувач МіГ-29.

На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна…,

– написав Ігнат.

Однак обставин втрати літака ексначальник служби зв'язків з громадськістю Повітряних сил не розповів.

Україна попрощалася з пілотом Олександром Мигулею

Україна попрощалася з льотчиком 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил, капітаном Олександром Мигулею.

Хлопець загинув 12 серпня при виконанні бойового завдання. Сам він був родом з міста Мена. Життя молодого пілота обірвалося на 27 році життя.

Капітан Олександр Мигуля мав у своєму доробку низку збитих повітряних цілей. Зокрема, ракети та безпілотники, але найбільше проявив себе у ракетно-бомбових ударах, зокрема і на гранично малих висотах. Він здійснив понад 160 бойових вильотів на ворожі позиції. Кожен з яких супроводжувався високоточними ударами по штабах супротивника, скупченню живої сили й техніки.

Загалом на його рахунку понад 450 годин нальоту. Як зазначили в 40 бригаді тактичної авіації, такі льотні показники – своєрідний рекорд.

Ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що капітан Олександр Мигуля одним з перших українських пілотів опанував застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer.