Оккупанты уничтожили памятник одному из основателей Мариуполя Митрополиту Игнатию

Российские оккупанты продолжают безжалостно разрушать Мариуполь. Недавно они уничтожили памятник одному из основателей города Митрополиту Игнатию.

Памятник стоял у одной из церквей в Левобережном районе Мариуполя.

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Оккупанты хаотично обстреливают Мариуполь

Захватчики просто стреляют куда попало: и в жилые постройки, и в церкви, и в больницы, и даже в роддомы.

Памятник и православные купола тоже представляли для них угрозу. Это доказательство того, что обстрел Мариуполя велся хаотично, по мирным домам, церквям, а также больницам и массовым укрытиям людей. У рашистов нет ничего святого, – отмечают в горсовете.

Добавим, что Мариуполь почти два месяца находится в осаде россиян. Город практически уничтожен: оккупанты обстреливают его из всего, из чего только могут. К сожалению, пока Украина не может разблокировать Мариуполь военным путем. Нужно оружие от партнеров.

Украинские защитники сейчас находятся на заводе "Азовсталь", где ведут отчаянную оборону. Президент Зеленский 23 апреля заявил, что если россияне уничтожат военных в Мариуполе, то любые переговоры будут прекращены.

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