Оккупанты уничтожили памятник Василию Слипаку в Донецкой области

Российских оккупантов раздражает самостоятельность и уникальность украинцев. Поэтому враг пытается уничтожить не только нашу инфраструктуру, но и памятники выдающимся деятелям Украины.

Циничное поведение Орды

Очередное проявление психического поведения Орды зафиксированы неподалеку Луганского, что на Донетчине. Там оккупанты уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку.

Это важно оккупанты обстреляли эвакуационный автобус: водитель-нацгвардеец ранен

Монумент был установлен в 2019 году.



Оккупанты уничтожили памятник Василию Слипаку / Фото из фейсбука военных



Оккупанты уничтожили памятник Василию Слипаку / Фото из фейсбука военных



Оккупанты уничтожили памятник Василию Слипаку / Фото из фейсбука военных

Главное о Василии Слипаке

Он всемирно известный украинский оперный певец. Солист Парижской национальной оперы, волонтер и участник Революции Достоинства.

Участвовал в боевых действиях на востоке Украины. 9 июня 2016 года Василий Слипак погиб вблизи Луганского.

Ценой собственной жизни он спас собратьев.

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