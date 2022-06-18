Оккупанты уперлись на севере Харьковщины, но получили на орехи, – Арестович

Российские войска пытались установить слабые места обороны ВСУ на севере Харьковской области. Однако впоследствии получили жесткий отпор, поэтому план можно считать проваленным.

Подробно описал ситуацию в регионе советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его слова в эфире ютуба "Фейгин Live".

Заметьте ВСУ – в 15 – 18 километрах от Херсона: Арестович заявил о контрнаступлении

Куда пытались наступать на Харьковщине

По словам советника, сейчас у российских войск на этом направлении уже нет ни возможностей, ни ресурсов, чтобы эффективно продвигаться. Поэтому, вероятно, они не будут этого делать, пока не придет какое-нибудь усиление. В то же время это дает гораздо более широкие возможности украинским воинам, работающим в регионе.

Они (русские – 24 канал) уперлись на севере Харьковской области. пытались двигаться, скорее разведкой, чтобы разведать, где слабы места нашей обороны. Получили там на орехи и задумались,

– сказал Арестович.

Он отметил, что эти небольшие попытки наступательных операций велись по двум направлениям:

на село Русская Лозовая;

от села Терновая на село Байрак.

Советник считает, что это было движение в сторону Рубежного. Однако прорвать оборону враг так и не смог.

Вспомнил об уходе Дмитровки

В этот день стало известно о том, что ВСУ смогли полностью вытеснить российские войска из населенного пункта Дмитровка Харьковской области. Арестович акцентировал, что это уже очень близко к Изюму, поэтому такое достижение очень хороший сигнал.

Однако изюмская группировка врага продолжает наступление в сторону города Барвенково. Там атакуют сразу несколько деревень. Вероятно, это нужно россиянам для того, чтобы иметь лучшие позиции в атаках на Северодонецк.

В Северодонецке возобновились активные бои

Российские войска возобновили активные попытки взять под контроль Северодонецк Луганщины. Там начались уличные бои , которых некоторое время почти не было. Кроме этого, продолжаются артиллерийские обстрелы города и сейчас Россия туда взимает дополнительные РОВД.

Украинские воины продолжают держать мужественную оборону. Они противостоят россиянам, значительно превышающим их по количественным показателям. " Они не заканчиваются . Как тараканы лезут из всех щелей", - описал атаки россиян в городе глава Луганской ОВА.

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