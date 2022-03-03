Оккупанты установили мины-ловушки в Херсоне и Киеве: что делать в случае обнаружения

3 марта 2022 , 18:56
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Источник:

телеграмм Центра противодействия дезинформации

В Херсоне и Киеве оккупанты установили мины-ловушки с растяжками вблизи объектов гражданской инфраструктуры. Местное население призывают быть внимательными и осторожными.

В ЦПД подчеркнули, что враг Украины – очень коварный и не гнушается любыми способами нанести ущерб гражданскому населению Украины. Наиболее внимательным и осторожным следует быть во время передвижения по городам, в которых происходили уличные бои.

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Что делать, когда увидели подозрительный предмет

  • Ни в коем случае не трогайте его.
  • Немедленно сообщите об обнаружении подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
  • Предупредите прохожих о возможной опасности.
  • Отойдите подальше от подозрительного предмета.
  • Не используйте мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.
  • Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

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Автор: Андрій Шляхтін