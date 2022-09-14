В районе Центрального отделения полиции оккупанты запустили ночью фейерверк. Местные жители были напуганы звуками, опубликовали видео в соцсети.

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Что устраивают оккупанты в Мариуполе

Кроме того, что россияне пытаются организовывать "праздники" и "парады" в разрушенном городе, они решили пугать местное население фейерверками.

Просто развлеклись после "начиненного" алкоголем рабочего дня. В городе, где подобные звуки вызывают панический ужас. Такова она, забота о жителях и безопасности. Чуть ли не каждый день стреляются, еще и добавляют развлечения ночью,

– отметил Андрющенко.

Оккупанты запускают фейерверки в Мариуполе / Видео с телеграма Петра Андрющенко:

Какая ситуация сейчас в городе

Захватчики в Мариуполе постоянно сокращают списки людей, которым оказывают гуманитарную помощь. Теперь она выдается только людям старше 65 лет, а также лицам с инвалидностью и детям до 3 лет. Поэтому в городе растет сопротивление.

В Мариуполе местные в очередной раз вывесили флаг Украины. О смелости украинцев на фоне контрнаступления ВСУ рассказал советник мэра Мариуполя. Он отметил, что жители города выражают свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями.

Также в Мариуполе набирает обороты акция "Ї". Это еще один способ жителей демонстрировать свое нежелание жить под оккупацией. Ее рисуют всюду, где это возможно.

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