В районі Центрального відділку поліції окупанти запустили вночі феєрверк. Місцеві мешканці були налякані звуками, вони опублікували відео у соцмережі.

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Що влаштовують окупанти у Маріуполі

Крім того, що росіяни намагаються організовувати "свята" та "паради" у зруйнованому місті, то вони вирішили лякати місцеве населення феєрверками.

Просто розважились після "начиненого" алкоголем робочого дня. В місті, де подібні звуки викликають панічний страх. Таке воно, дбання про мешканців та безпеку. Мало не щодня стріляються, ще й додають розваги вночі,

– зауважив Андрющенко.



Окупанти запускають феєрверки у Маріуполі / Відео з телеграму Петра Андрющенка:

Яка ситуація зараз у місті

Загарбники у Маріуполі постійно скорочують списки людей, яким видають гуманітарну допомогу. Тепер вона видається тільки людям старше 65 років, а також особам з інвалідністю і на дітей до 3 років. Через це у місті зростає спротив.

У Маріуполі місцеві вкотре вивісили прапор України. Про сміливість українців на фоні контрнаступу ЗСУ розповів радник мера Маріуполя. Він зазначив, що мешканці міста висловлюють своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями.

Також у Маріуполі набирає обертів акція "Ї". Це ще один зі способів мешканців демонструвати своє небажання жити під окупацією. Її малюють всюди, де це можливо.

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