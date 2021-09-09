Оккупанты устроили утренние обстрелы на Донбассе: украинский защитник в тяжелом состоянии

9 сентября 2021 , 10:58
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Источник:

ООС

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил огнестрельное ранение.

Наемники России 9 сентября атаковали позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Оккупанты ранили бойца ВСУ

В результате огня противника один боец ВСУ получил огнестрельное ранение.

  • После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение.

По предварительным данным, состояние здоровья защитника Украины – тяжелое.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил,
– добавили в штабе.

Ситуация на Донбассе: что известно

  • Оккупанты 8 сентября нарушили режим прекращения огня на Донбассе 11 раз.
  • В результате атак противника двое военных ВСУ получили осколочные ранения.
  • В ответ наши защитники открывали огонь из незапрещенного вооружения.


Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Автор: Олег Васьків