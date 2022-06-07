Оккупанты утром обстреляли из минометов и артиллерии Сумщину: повреждены дома и электролиния

В ночь на 7 июня российские оккупанты обстреляли пограничный город Середину-Буда на Сумщине. Враг стрелял из минометов и артиллерии.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, обстрел начался примерно в 5 утра.

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В общей сложности враг произвел 7 выстрелов из миномета, а после этого открыл артиллерийский огонь. Как следствие – не менее 6 домов, хозяйственная постройка и гараж были повреждены. Вспыхнули пожары. Повреждена также и линия электропередач.

В общем, информация по разрушениям уточняется. Но погибших и раненых среди местного населения нет.

В Госпогранслужбе рассказали, что обстрел предварительно из минометов калибра 120 миллиметров и ствольной артиллерии велся со стороны села Зерново брянской области.

Обстрелы Сумщины / Фото Дмитрия Живицкого и ГНСУ

Оккупанты гатят по Сумщине

Область, которую наши защитники ранее освободили от российских захватчиков, теперь находится под плотным огнем. 6 июня в течение часа кафиры трижды обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины.

По приграничью Ахтырского района враг выпустил 6 мин . Кроме того, на этом участке российский дрон сбрасывал взрывные устройства. Также, по данным Госпогранслужбы, по приграничной территории Сумского района выпущено 17 мин.

По словам председателя Сумской ОВА, первые удары 6 июня случились еще в 9 часов утра. Прилетело 4 снаряда, которые выпустили из минометов по Великописаревской общине.

После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской общины, 10 прилетов. А перед тем вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство,

– сказал председатель ОВА.

Обстрелы Сумщины фиксировали и 5 июня. Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, россияне атаковали область около 4 утра, под огнем оказался Шосткинский район. Враг не собирается идти в наступление, а просто надеется нанести ущерб мирному населению и гражданской инфраструктуре.

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