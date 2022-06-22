Оккупанты утром снова обстреляли Чугуев: из-под завалов достали тела двух женщин

Оккупанты снова обстреляли Чугуев в Харьковской области. В результате обстрелов произошло несколько пожаров и разрушений домов. Спасатели из-под завалов извлекли тела двух женщин.

В ГСЧС сообщили, что в результате мощного обстрела произошло 3 пожара и немало разрушений. На данный момент пожары уже потушены.

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Почти одновременно горели 2 частных гаража, хозяйственная постройка и магазин.



Пожар в Чугуеве в результате обстрела / Фото ГСЧС

Кроме того, в то же время спасатели работали еще по одному адресу, где достали из-под завалов тела 2 погибших женщин.

Впоследствии глава города Чугуев Галина Минаева сообщила, что погибшие – работники местного коммунального предприятия, которые находились на своих рабочих местах.

Враг продолжает целенаправленно разрушать инфраструктуру общества. Так, утром 22 июня оккупанты попали по полностью подготовленной к зиме котельной. Там серьезно повреждены тепловые сети, пострадали многие квартиры жителей,

– рассказала она.

Но главное сейчас – сохранить свои жизни и жизнь своих близких. Галина Минаева также выразила благодарность спасателям, работающим в столь непростое время.



Спасатели гасят пожар в Чугуеве / Фото ГСЧС

Предыдущие обстрелы в Харьковской области

Добавим, что 21 июня оккупанты тоже обстреляли Харьковскую область. В результате атаки по Чугуеву погибли 6 мирных жителей, еще 3 гражданских получили ранения.

Также 21 июня жители Харькова услышали звуки взрывов, россияне открыли артиллерийский огонь. В результате обстрелов в Индустриальном районе города пострадали 7 человек.

Впоследствии начальник следственного управления Харьковской полиции Сергей Болвинов сообщил, что количество потерпевших выросло. Так, по его словам, в Индустриальном районе россияне убили 5 жителей, а еще 11 ранили.

Огонь оккупанты вели из реактивной системы залпового огня "Ураган", несмотря на то, что ни одного военного объекта в этом районе не было. Россияне били по жилым и коммерческим зданиям.

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