Оккупанты утром снова обстреляли Чугуев: из-под завалов достали тела двух женщин
Источник:телеграм ГСЧС в Харьковской области
Оккупанты снова обстреляли Чугуев в Харьковской области. В результате обстрелов произошло несколько пожаров и разрушений домов. Спасатели из-под завалов извлекли тела двух женщин.
В ГСЧС сообщили, что в результате мощного обстрела произошло 3 пожара и немало разрушений. На данный момент пожары уже потушены.
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Почти одновременно горели 2 частных гаража, хозяйственная постройка и магазин.
Пожар в Чугуеве в результате обстрела / Фото ГСЧС
Кроме того, в то же время спасатели работали еще по одному адресу, где достали из-под завалов тела 2 погибших женщин.
Впоследствии глава города Чугуев Галина Минаева сообщила, что погибшие – работники местного коммунального предприятия, которые находились на своих рабочих местах.
Враг продолжает целенаправленно разрушать инфраструктуру общества. Так, утром 22 июня оккупанты попали по полностью подготовленной к зиме котельной. Там серьезно повреждены тепловые сети, пострадали многие квартиры жителей,
– рассказала она.
Но главное сейчас – сохранить свои жизни и жизнь своих близких. Галина Минаева также выразила благодарность спасателям, работающим в столь непростое время.
Спасатели гасят пожар в Чугуеве / Фото ГСЧС
Предыдущие обстрелы в Харьковской области
- Добавим, что 21 июня оккупанты тоже обстреляли Харьковскую область. В результате атаки по Чугуеву погибли 6 мирных жителей, еще 3 гражданских получили ранения.
- Также 21 июня жители Харькова услышали звуки взрывов, россияне открыли артиллерийский огонь. В результате обстрелов в Индустриальном районе города пострадали 7 человек.
- Впоследствии начальник следственного управления Харьковской полиции Сергей Болвинов сообщил, что количество потерпевших выросло. Так, по его словам, в Индустриальном районе россияне убили 5 жителей, а еще 11 ранили.
- Огонь оккупанты вели из реактивной системы залпового огня "Ураган", несмотря на то, что ни одного военного объекта в этом районе не было. Россияне били по жилым и коммерческим зданиям.
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