Оккупанты уже подготовили манипуляцию, чтобы люди эвакуировались другим путем, – Верещук

Во вторник, 8 марта, предстоит эвакуация гражданских из Сум. Гуманитарный коридор был согласован с минобороны России.

Однако, как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, оккупанты готовят манипуляции.

Важно Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум, – Верещук

Украинская сторона располагает информацией, что российская сторона запланировала срыв работы этого гуманитарного коридора.

Готовятся манипуляции по маршруту, чтобы заставить людей поехать другим путем. Не согласованным. Не безопасным.

Призываем российскую сторону не прибегать к манипулятивным действиям и выполнить зафиксированное документально обещание,

– подчеркнула Верещук.

8 марта Украина объявляет по маршруту из города Сумы режим тишины в период с 9:00 до 21:00.

Утренний брифинг Ирины Верещук: смотрите видео

Добавим, что 7 марта в Сумах вражеская авиация подло наносила удары по жилым домам. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.

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